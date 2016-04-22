За добу в зоні АТО зазнали поранень двоє українських військових

Про це йдеться у повідомленні Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, двоє були поранені. Це сталося у Верхньоторецькому внаслідок обстрілу з боку ворога», - зазначили в РНБО.

За минулу добу бойовики здійснили 30 обстрілів позицій сил АТО, 7 з яких із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців.