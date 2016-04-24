За добу бойовики 41 раз обстрілювали сили АТО, найгарячіше було біля Авдіївки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Найгарячіше було на Донецькому напрямку, де бойовики наносили вогневі удари у напрямку Авдіївки, використовуючи міномети калібрів 120 та 82 мм. Поруч з цим бандитські формування обстрілювали українських захисників з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у ньому.

Крім того, вони порушували режим припинення вогню і в районах українських позицій поблизу Зайцевого, Опитного, Мар’їнки, Широкіного та Пісків.

"Незважаючи на тактику ведення вогню з різної зброї одночасно та підвищення інтенсивності обстрілів на окремих ділянках фронту, позиції сил АТО залишилися незмінними. За вказаний період ворогом здійснено 41 обстріл", - зазначається в повідомленні.

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