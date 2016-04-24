За добу в зоні АТО 3 українських військових загинули, 6 поранені
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців.
Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Алексндр Мотузяник, передає "112 Україна".
Ще 6 військових отримали поранення.
За словами Мотузяника, ситуація в зоні АТО знову загострилася. Противник різко збільшив кількість обстрілів, активно застосовується важке озброєння: міномети, бронетехніка.
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Найспокійнішою вчора була ситуація на Луганському напрямку: лише 1 обстріл за добу - в Попаснянському районі.
На Донецькому напрямку обстріл фіксувалися по всій лінії фронту: 14 обстрілів, половина - з мінометів.
На Маріупольському напрямку було 30 ворожих обстрілів, зокрема 6 - з важкого озброєння, також зафіксовані снайперські обстріли. Найгарячішими точками є Мар'їнка, Новотроїцьке і Широкине.
Нагадаємо, за даними прес-центру штабу АТО, 23 квітня бойовики обстріляли українські сили 41 раз.