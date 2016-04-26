На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український військовий

Про це йдеться на сторінці у Facebook 122-го окремого аеромобільного батальйону, до якого належав боєць.

Його ім'я - Ісаєв Сергій Володимирович.

Читайте такожУкраїнські військові під час бою у Зайцевому взяли в полон бойовика

"Командування і весь особовий склад 122-ої оаемб висловлюють глубоке співчуття родині і близьким Сергія. У Сергія лишилося двоє неповнолітніх дітей і дружина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня у м. Костянтинівка, яке перебуває під контролем українських ЗСУ, безпілотний літальний апарат бойовиків скинув запальну речовину.