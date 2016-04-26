На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув український військовий
09:34, 26 квітня 2016Війна
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При виконанні бойового завдання на Донбасі загинув український військовий.
На Донбасі загинув військовий / Фото УНІАН
Про це йдеться на сторінці у Facebook 122-го окремого аеромобільного батальйону, до якого належав боєць.
Його ім'я - Ісаєв Сергій Володимирович.
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"Командування і весь особовий склад 122-ої оаемб висловлюють глубоке співчуття родині і близьким Сергія. У Сергія лишилося двоє неповнолітніх дітей і дружина", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 квітня у м. Костянтинівка, яке перебуває під контролем українських ЗСУ, безпілотний літальний апарат бойовиків скинув запальну речовину.
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