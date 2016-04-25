Ворожий безпілотник у тилу ЗСУ скинув запальну речовину, постраждав військовий

Про це в ході брифінгу повідомив спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко, передає "112 Україна".

Внаслідок інциденту один український військовий постраждав.

"Один військовослужбовець постраждав під час атаки ворожого безпілотника, який скинув запальну речовину. Інцидент стався у близькому тилу українських ЗСУ в районі м. Костянтинівка", - повідомив Лисенко.

Читайте такожПід Волновахою українські військові збили безпілотник виробництва РФ (відео)Нагадаємо, 18 лютого в Донецькій області на тиловий пункт управління 93 ОМБР було скоєно три нальоти безпілотників з запальними бомбами.