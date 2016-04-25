Ворожий безпілотник у тилу ЗСУ скинув запальну речовину, постраждав військовий
14:33, 25 квітня 2016Війна
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У м. Костянтинівка, яке знаходиться під контролем українських ЗСУ, безпілотний літальний апарат бойовиків скинув запальну речовину.
REUTERS
Про це в ході брифінгу повідомив спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко, передає "112 Україна".
Внаслідок інциденту один український військовий постраждав.
"Один військовослужбовець постраждав під час атаки ворожого безпілотника, який скинув запальну речовину. Інцидент стався у близькому тилу українських ЗСУ в районі м. Костянтинівка", - повідомив Лисенко.
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