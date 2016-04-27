У Станиці Луганській бойовики обстріляли з АГС вагончик фіскальної служби - Тука
09:35, 27 квітня 2016Війна
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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляє про 7 обстрілів бойовиками території Луганської області за 26 квітня.
Терористи 7 раз обстріляли Луганської області за минулу добу / panoramio.com/user/4179762
Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що терористи здійснили сім обстрілів по смт Станиця Луганська, м. Щастя і Попаснянскому району.
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"У Станиці АГС влучив у вагончик працівників фіскальної служби безпосередньо на КПП. Крім того, є численні випадки влучень АГС в будинки, розташовані в центрі, в тому числі і в ті, які були щойно відремонтовані: розбиті вікна, поламані дахи. Жертв немає", - написав Тука.
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