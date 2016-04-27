У Станиці Луганській бойовики обстріляли з АГС вагончик фіскальної служби - Тука

Про це Тука повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що терористи здійснили сім обстрілів по смт Станиця Луганська, м. Щастя і Попаснянскому району.

Читайте такожТука назвав умову відновлення роботи КПП у Станиці Луганській

"У Станиці АГС влучив у вагончик працівників фіскальної служби безпосередньо на КПП. Крім того, є численні випадки влучень АГС в будинки, розташовані в центрі, в тому числі і в ті, які були щойно відремонтовані: розбиті вікна, поламані дахи. Жертв немає", - написав Тука.