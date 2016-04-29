За минулу добу бойовики 10 разів обстріляли українські позиції в зоні АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Як зазначається, найскладнішою залишається ситуація на Маріупольському напрямку.

"На світанку (28 квітня - УНІАН) наші опорні пункти в районі Широкиного противник обстріляв зі 120-мм мінометів, а вдень бойовики вдарили по позиціях українських підрозділів на цій ділянці лінії розмежування сторін з мінометів калібру 82 мм», - зазначається у повідомленні.

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Крім того, в районі Мар’їнки позиції сил АТО обстрілював ворожий снайпер.

Після опівдня вздовж усієї лінії розмежування сторін противник знизив свою активність, додали у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ розповіли подробиці обстрілу контрольно-пропускного пункту "Оленівка" в Донецькій області, в результаті якого загинули четверо цивільних осіб