Бойовики підсилюють передові підрозділи на Донецькому напрямку - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, у напрямку Донецького аеропорту зафіксовано переміщення протитанкової артилерійської батареї 100-мм протитанкових гармат "Рапіра" та гаубична артилерійська батарея 122-мм гаубиць Д-30 100-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк), вогневий взвод 152-мм гаубиць "Мста-Б" окремої артилерійської бригади (Донецьк) 1 армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ; з Донецька у напрямку село Спартак - до роти 100 омсбр; до Олександрівки - дві самохідні артилерійські установки, дві бойові машини піхоти, вантажний автомобіль з особовим складом 100 омсбр; з Макіївки у напрямку Ясинуватої - два вантажні автомобілі з особовим складом 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ.

Сьогодні ж, за даними розвідки, заплановано проведення чергової ротації особового складу підрозділів полку, які діють у районі промислової зони Авдіївки.

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Також українська розвідка зафіксувала постачання бойовикам озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів з території РФ. Зокрема, вчора на залізничну станцію «Дебальцеве» прибув ешелон з військовою технікою (три танки, дві 122-мм реактивні системи залпового вогню “Град”, два вантажні автомобілі), три критих вагони та чотири цистерни з паливно-мастильними матеріалами (200 тонн).

Як повідомляв УНІАН, за добу 28 квітня в зоні АТО отримали поранення троє українських військових. Бойовики 19 раз обстріляли опорні пункти Збройних сил України.