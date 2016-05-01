Експерт назвав напрямки військової загрози для України

Таку думку висловив в інтерв’ю ONLINE.UA військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, коментуючи ситуацію на Донбасі.

За його словами, це визначається кількістю особового складу та населення, які втягнені в конфлікт.

Так, на думку експерта, хід бойових дій нагадує заморожений конфлікт, подібний до Абхазії або Придністров’я.

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"Позиція української сторони полягає в тому, щоб максимально заблокувати всі можливі напрямки, звідки може йти військова загроза: ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей, окуповані бойовиками і Росією, — Ред.), кримський, придністровський і білоруський напрямки. Це потенційні загрози", - наголосив Згурець.

Він розповів, що поки РФ не використовує авіацію, Україна здатна блокувати атаки з окупованих районів.

Раніше анонімний військовий експерт заявляв, що у разі ускладнення ситуації на окупованому бойовиками Донбасі українське військове командування задіє другий ешелон.