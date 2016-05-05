Фабрика в Донецьку шиє на замовлення "ДНР" форму з шевронами "Айдара" та бригад ЗСУ- ІС

Як повідомляє група «Інформаційний спротив» у зведенні від 5 травня, «швейна фабрика в Донецьку (мікрорайон «Текстильник») на замовлення терористичної організація «Донецька народна республіка» здійснює пошиття значної кількості комплектів військової форми українського зразка, з відповідними нашивками».

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За даними групи, частина замовлення із символікою батальйону «Айдар» вже готова і передана бойовикам, інша частина замовлення - із символікою бригад Збройних сил України (зокрема, зафіксовано нашивки з написами: «Миколаїв» і «79» - 79-а окрема аеромобільна бригада, Миколаїв).