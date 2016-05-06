На Луганщині бойовики відновили обстріл сіл у Попаснянському районі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, з 19:15 до 19:45 терористи з боку села Калинове (територія так званої «ЛНР») вели стрільбу з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в напрямку сіл Новоолександрівка та Степове (Попаснянський район).

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В результаті обстрілу ніхто не постраждав, руйнувань немає.

«Після п'ятиденного повного затишшя уздовж лінії розмежування вчора був перший обстріл», - зазначив голова обласної ВЦА Юрій Гарбуз.