На Луганщині бойовики відновили обстріл сіл у Попаснянському районі
11:35, 06 травня 2016Війна
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У Луганській області бойовики 5 травня відновили обстріли.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, з 19:15 до 19:45 терористи з боку села Калинове (територія так званої «ЛНР») вели стрільбу з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї в напрямку сіл Новоолександрівка та Степове (Попаснянський район).
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В результаті обстрілу ніхто не постраждав, руйнувань немає.
«Після п'ятиденного повного затишшя уздовж лінії розмежування вчора був перший обстріл», - зазначив голова обласної ВЦА Юрій Гарбуз.
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