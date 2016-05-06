Російські окупаційні війська готуються активізувати діяльність диверсантів на Маріупольському напрямку - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, підтверджено перекидання підрозділу 45-ї окремої бригади спеціального призначення (Кубінка) Повітрянодесантних військ ЗС РФ з району н.п. Новоазовськ до району н.п. Комінтернове. «У зв’язку з чим очікується активізація диверсійно-розвідувальної діяльності російських окупаційних військ у т.зв. “сірій зоні” на Маріупольському напрямку», - підкреслили в розвідці.

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Зазначається, що підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення (колишній 45-й окремий полк СпП) брали безпосередню участь в окупації Автономної Республіки Крим та з 2014 року регулярно проводять диверсійно-розвідувальні операції на тимчасово окупованих територіях сходу України. Командир бригади – полковник ЗС РФ Вадим Паньков, додали в ГУР.