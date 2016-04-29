Кожен п'ятий втік: розвідка повідомляє про масове дезертирство у лавах бойовиків "ДНР"

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті.

«Залишається на низькому рівні морально-психологічний стан військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ. Кількість осіб, що самовільно залишають підрозділи бригади, зросла до 20% від загальної чисельності наявного особового складу», - доповідає розвідка.

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За даними ГУР, із 235 військовослужбовців 3-ї мотострілецького батальйону 7-ї омсбр упродовж квітня самовільно залишила підрозділ 51 особа, ще 13 перебувають у госпіталях.

Як зазначає українська розвідка, «щоб знизити критично високий рівень дезертирства в частинах 1-го та 2-го АК ЗС РФ, заступник командувача по роботі з особовим складом Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного ВО (Ростов-на-Дону) полковник ЗС РФ Канчура розпорядився направити до 7 омсбр (Дебальцеве) 2 АК, а також до 5 омсбр (Донецьк) та 9 ошмсп мп (окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти) (Новоазовськ) 1 АК мобільні групи психологів для проведення тестування та заходів психологічного впливу».