Місія ОБСЄ: бойовики продовжують розміщувати важке озброєння в Луганську і області

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) заявляє, що продовжує фіксувати розміщення бойовиками важкого озброєння у Луганську та області в порушення Мінських угод.

Як йдеться у звіті місії, спостерігачі продовжують моніторинг відведення важкого озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод.

Як зазначає місія, міжнародні спостерігачі досі не отримали усю інформацію, яку вони просили усі сторони надати у повідомленні від 16 жовтня 2015 року. (СММ ОБСЄ 16 жовтня 2015 року оголосила сторонам конфлікту на Донбасі про процес верифікації - УНІАН).

"У порушення пов'язаних з відведенням (озброєння) місць, Спеціальна моніторингова місія бачила у підконтрольних «ЛНР» районах – сім 122-мм реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» і десять гаубиць на буксирі (п'ять 152-мм 2А65 «Мста-Б» і п'ять 122-мм Д-30); а також сім 120-мм зенітно-ракетних установок 9K35 «Стріла-10» у Луганську", - йдеться у звіті.

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Окрім того, місія ОБСЄ продовжує фіксувати розміщення семи танків Т-72 у підконтрольному бойовикам «ЛНР» Луганську, що є порушенням відповідних ліній відведення.

"За межами відповідних ліній відведення та місць зберігання Спеціальна моніторингова місія бачила п'ять мінометів невстановленого типу і калібру на полігоні в підконтрольному «ЛНР» селі Мирне (28 км на південний захід від Луганська) і 27 танків (Т-64) на полігоні в підконтрольному «ЛНР» селі Круглик (32 км на південний захід від Луганська)", - підкреслюється у звіті.