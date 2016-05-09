Бойовики не припиняють збройних провокацій проти сил АТО - штаб

Проросійські бандформування не припиняють збройні провокації проти сил АТО. Сьогодні вже зафіксовано 5 епізодів порушення бойовиками "режиму повної тиші".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Супротивник, зокрема, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки. Крім того, захисників Авдіївки обстрілювали ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі також додають, що "на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів наші опорні пункти поблизу Широкіно".

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Лише, як підкреслюється в повідомленні, в Луганській області протягом дня було відносно тихо.