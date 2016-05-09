В зоні АТО найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька – штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 9 травня 2016 року.

"Обстріли позицій сил АТО з боку НЗФ продовжуються. Впродовж минулої доби бойовики 9 разів обстрілювали опорні пункти українських захисників. Найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька. З околиць цього тимчасово окупованого міста бандити вчора ввечері інтенсивно обстрілювали позиції українських підрозділів південніше Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З ручних протитанкових гранатометів також були обстріляні опорні пункти неподалік Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

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Водночас, за даними штабу АТО, на горлівсько-світлодарській дузі бойовики вчергове вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, що обороняють підступи до н.п. Луганське.

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли один з опорних пунктів сил АТО в районі Широкиного з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

При цьому на Луганському напрямку було тихо.

Як повідомляв УНІАН, у День пам’яті та примирення 8 травня станом на 18:00 бойовики 5 разів порушили режим тиші.