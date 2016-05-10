Російські військові на Донбасі масово пишуть рапорти з проханням повернути їх додому - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 7 травня рапорти з проханням повернути їх до Росії написало троє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК. Командир 9 ошмсп мп полковник ЗС РФ Д.Бондарєв відмовився задовольнити прохання особового складу та ініціював переведення “бунтівників” до складу 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 АК.

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Крім того, 8 травня рапорт на повернення до Росії подав помічник начальника штабу 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК ЗС РФ (позивний “Бєлий”), але командування полку, під загрозою дострокового розірвання контракту з втратою виплат і пільг, вимагає від нього відізвати рапорт та дочекатись планової заміни.