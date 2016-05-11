В зоні АТО за добу загинув військовий, поранені троє бійців і двоє цивільних
12:55, 11 травня 2016Війна
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Внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції минулої доби загинув один український військовослужбовець, троє бійців зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко.
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Крім того, як повідомив Андрій Лисенко, у місті Щастя двоє цивільних осіб, співробітники ТЕЦ отримали поранення внаслідок вибуху боєприпаса до підствольного гранатомета, який лежав у землі.
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