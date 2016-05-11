До Дебальцевого прибули близько 70 російських нацгвардійців – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зафіксовано прибуття в населений пункт Дебальцеве підрозділів національної гвардії РФ (близько 70 осіб)", - йдеться у повідомленні.

Цей підрозділ призначений для протидії випадкам дезертирства військовослужбовців ЗС РФ при поновленні активних бойових дій.

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"Цей підрозділ не підпорядковується командиру 7 окремої мотострілкової бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) полковнику ЗС РФ А. Бушуєву і призначене для протидії випадків дезертирства військовослужбовців ЗС РФ при поновленні активних бойових дій", - повідомляє розвідка.