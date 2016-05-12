Штаб назвав найбільш нестабільну точку у зоні АТО за підсумками доби

Як повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, на Луганщині противник відкривав вогонь з гранатометів по наших позиціях в районі Попасної.

Читайте такожСитуація в зоні АТО залишається неспокійною, бойовики продовжують обстріли – штаб

Опорні пункти українських підрозділів біля Зайцевого, що неподалік тимчасово окупованої російсько-терористичними військами Горлівки, обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. Селище Луганське, що біля Світлодарського водосховища, потрапило під ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

За даними прес-центру, укріплення українських воїнів біля Авдіївки проросійські бандформування обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм, а також заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

"Найбільше порушень бойовиками "режиму повної тиші" впродовж минулої доби відбулось на Маріупольському напрямку. Там наші позиції біля Березового двічі опинялись під ворожим вогнем з 82-мм мінометів та гранатометів. В районі Чермалика противник бив з протитанкових ракетних комплексі та автоматичних станкових гранатометів, біля Павлополя – з зенітної установки. Захисників Широкиного НЗФ обстрілювали зі стрілецької зброї", - наголосили у штабі АТО.

Зазначається, що з початку цієї доби обстріли бойовиками позицій ЗСУ продовжуються. Зокрема, опорні пункти сил АТО в районі Новотроїцького були обстріляні з мінометів калібрів 82 та 120 мм, а біля Широкиного – зі стрілецької зброї.