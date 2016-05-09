З Росії до Харцизька прибув черговий ешелон з бойовиками та військовою технікою – розвідка

Українська розвідка зафіксувала прибуття до окупованого Харцизька чергового ешелону з особовим складом та військовою технікою з Росії.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

"Тривають поставки на окуповану територію пально-мастильних матеріалів з території РФ. У н.п. Харцизьк зафіксовано прибуття залізничного ешелону з особовим складом та військовою технікою (три танки, вісім БМП, два 122-мм "Граду", шість вантажних автомобілів, до 100 чоловік), які, після розвантаження, переміщені в Донецьк", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ зоні АТО найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька – штаб

Крім того, в повідомленні наголошується, що українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм і 122-мм "Градів" у районах Лозового, Горлівки, Молодіжного та Донецька.