З Росії до Харцизька прибув черговий ешелон з бойовиками та військовою технікою – розвідка
Українська розвідка зафіксувала три танки, вісім БМП, два РСЗВ "Град" та шість вантажівок.
Українська розвідка зафіксувала прибуття до окупованого Харцизька чергового ешелону з особовим складом та військовою технікою з Росії.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
"Тривають поставки на окуповану територію пально-мастильних матеріалів з території РФ. У н.п. Харцизьк зафіксовано прибуття залізничного ешелону з особовим складом та військовою технікою (три танки, вісім БМП, два 122-мм "Граду", шість вантажних автомобілів, до 100 чоловік), які, після розвантаження, переміщені в Донецьк", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, в повідомленні наголошується, що українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 мм і 122-мм "Градів" у районах Лозового, Горлівки, Молодіжного та Донецька.