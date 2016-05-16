За добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один отримав поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Впродовж минулої доби противник 36 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, також відбулось одне бойове зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, двоє бійців отримали поранення.