За добу в зоні АТО один військовий загинув, ще один отримав поранення
13:38, 16 травня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий та ще один боєць отримав поранення.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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Впродовж минулої доби противник 36 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, також відбулось одне бойове зіткнення.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих серед українських військових не було, двоє бійців отримали поранення.
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