Під Авдіївкою поранили двох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє дістали поранення під Авдіївкою», - сказав Мотузяник.

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За його словами, вчора на Луганському напрямку бойовики знову порушили режим тиші у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку було неспокійно під Луганським та Авдіївкою.

«Під час обстрілів противник кілька разів застосував міномети. Всього відбулося 7 ворожих обстрілів», - уточнив речник.

Також він зазначив, що на Маріупольському напрямку ворожі обстріли відбулися у трьох точках: Мар’їнці, Новогригорівці та Широкиному.

«Окупанти неодноразово застосовували БМП, міномети та вели снайперський вогонь. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів», - додав Мотузяник.