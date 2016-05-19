У Станиці Луганській через обстріл позицій ЗСУ загинув військовослужбовець

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл Станиці Луганської вівся терористами приблизно з 11 до 13 години.

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Повідомляється, що під прикриттям автоматних черг «працював» снайпер.

Також цього дня близько 9.00 з боку с. Хрестового в бік позицій ЗСУ терористи вели обстріл зі стрілецької зброї.

Приблизно о 16.00 зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів з боку с. Калинове терористи знову обстріляли українських військових у с. Новозванівка.

Всього 18 квітня в області терористи здійснили шість обстрілів.

«Ситуація на лінії розмежування в Луганській області значно загострилася. Терористи повернулися до обстрілу наших військових вдень. Незважаючи на наші зусилля у поверненні миру на Луганщину, терористи продовжують загострювати ситуацію - вбивають і ранять наших хлопців», - зазначив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.