У Щасті загинув український військовий

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 22 травня, терористи обстріляли район населених пунктів Кримського, Щастя і Новозванівки.

Читайте такожСпостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, як обстрілювали АвдіївкуПозиції українських військових поблизу села Новозванівка з боку села Калинове, підконтрольного так званій "ЛНР", терористи з гранатометів обстріляли двічі о 12:15 і 16:00.

Під час обстрілу міста Щастя зі стрілецької зброї і гранатометів опівночі дістав поранення і згодом помер у місцевій лікарні український військовослужбовець.

Крім того, з 00:20 до 00:40 з підствольних та автоматичних гранатометів, стрілецької зброї терористи обстріляли с. Кримське Новоайдарського району.