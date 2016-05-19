На Донбас прислали генерала з РФ, який поширюватиме серед бойовиків ідеологію "руського міра" – розвідка
На Донбас прибув російський генерал-майор Микола Єфімов, який створюватиме нову ідеологічну платформу на основі "руського міра" для виховання бойовиків та місцевого населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.
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"Встановлено, що на посаду "заступника командувача по роботі з особовим складом 1 АК центру територіальних військ південно-військового округу" прибув генерал-майор ЗС РФ Єфімов Микола Юрійович, 08.12.1957 р.н., м.Ульяновськ, закінчив Свердловське вище військово-політичне танково-артилерійське училище у 1979 році", - сказав Скібіцький.
"Пріоритетним завданням на посаді генерала Єфімова є створення нової ідеологічної платформи для виховання морально-психологічного ставлення як особового складу "армійських корпусів", так і всього населення тимчасово окупованих територій Донбасу. З цією метою планується широко використовувати популістичні тези щодо розвитку структур "ЛНР", "ДНР" на основі "народної підтримки", поширення ідей "руського міра", федералізації Української держави та інше", - повідомив Скібіцький.