На Донбас прислали генерала з РФ, який поширюватиме серед бойовиків ідеологію "руського міра" – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький на брифінгу в Києві.

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"Встановлено, що на посаду "заступника командувача по роботі з особовим складом 1 АК центру територіальних військ південно-військового округу" прибув генерал-майор ЗС РФ Єфімов Микола Юрійович, 08.12.1957 р.н., м.Ульяновськ, закінчив Свердловське вище військово-політичне танково-артилерійське училище у 1979 році", - сказав Скібіцький.

"Пріоритетним завданням на посаді генерала Єфімова є створення нової ідеологічної платформи для виховання морально-психологічного ставлення як особового складу "армійських корпусів", так і всього населення тимчасово окупованих територій Донбасу. З цією метою планується широко використовувати популістичні тези щодо розвитку структур "ЛНР", "ДНР" на основі "народної підтримки", поширення ідей "руського міра", федералізації Української держави та інше", - повідомив Скібіцький.