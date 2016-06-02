Бійці АТО підняли на найвищій вежі шахти Бутівка "збитий" український прапор

Про це повідомляє ТСН.

"Вогнем ворога був знесений український прапор над Бутівкою. Воїни вирішили, що без нього - не личить. І підняли прапор знову. Зараз синьо-жовтий прапор знову майорить на найвищій вцілілій вежі", - йдеться в повідомленні.

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За минулу добу російсько-терористичні бандформування 51 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів.