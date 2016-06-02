Бійці АТО підняли на найвищій вежі шахти Бутівка "збитий" український прапор
08:42, 02 червня 2016Війна
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За півтори години українським військовим під вогнем артилерії вдалося встановити збитий бойовиками український прапор на найвищій вежі шахти Бутівка.
Раніше бойовики збили український прапор на шахті Бутівка / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
"Вогнем ворога був знесений український прапор над Бутівкою. Воїни вирішили, що без нього - не личить. І підняли прапор знову. Зараз синьо-жовтий прапор знову майорить на найвищій вцілілій вежі", - йдеться в повідомленні.
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