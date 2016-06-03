Сьогодні бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, пошкодили житлові та соціальні об’єкти – штаб АТО

Зокрема, вночі російські найманці здійснювали обстріли неподалік Мар’їнки та Красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Згодом ворог долучив ще й артилерійські системи калібру 122 мм. Відтак, пошкоджено 3 будинки місцевих мешканців, гуртожиток, будівля технікуму та мережі електропостачання.

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Протягом доби супротивник ще двічі відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів у районі Новотроїцього та продовжував вдаватись до збройних провокацій на Маріупольському напрямку. Там бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу Березового, Широкиного та Гранітного з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

У районі Павлополя російські найманці били з автоматичних гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

На Луганщині поблизу Станиці Луганської, бойовики обстрілювали українських воїнів з автоматичних гранатометів, а неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня близько опівночі над селом Смолянинове Новоайдарського району (за 17 км від Сєвєродонецька) українські військові збили безпілотний літальний апарат терористів.