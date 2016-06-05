В АП розповіли про поранених за минулу добу українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в наслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але семеро бійців отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу ввечері бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм мирний н. п. Миколаївка.