В АП розповіли про поранених за минулу добу українських військових

12:53, 05 червня 2016
Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, але семеро отримали поранення.

военный / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в наслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але семеро бійців отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу ввечері бойовики обстріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм мирний н. п. Миколаївка.

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