Бойовики вчора обстріляли Авдіївку, поранено місцевого жителя

04:02, 08 червня 2016
Війна
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Бойовики 7 червня обстріляли Авдіївку Донецької області, внаслідок чого місцевий житель отримав осколкові поранення.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Артобстріл житлового сектору почався близько 15.00. Один зі снарядів розірвався на приватному подвір’ї, внаслідок чого 58-річний господар отримав численні осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що чоловіка госпіталізували з мінно-вибухової травмою, множинними осколковими пораненнями шиї, тулуба і ноги.

Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 258 "Терористичний акт" КК України.

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