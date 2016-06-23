МЗС України засуджує обстріл бойовиками патруля ОБСЄ

Зокрема, мова йде про обстріл 22 червня патруля спостерігачів ОБСЄ у населеному пункті Водяне Донецької області, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що цей обстріл здійснено з мінометів калібру 82-мм, які мали бути відведені згідно з Доповненням до Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. У результаті обстрілу також згорів будинок місцевих жителів.

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"Розглядаємо цей випадок як чергову зухвалу спробу Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ, звести нанівець зусилля СММ щодо стабілізації ситуації на лінії зіткнення, перешкодити неупередженому й об’єктивному інформуванню міжнародної спільноти про постійні порушення з боку Росії та контрольованих нею бойовиків режиму припинення вогню та відведення озброєння", - заявили в МЗС.

"Вимагаємо від Росії виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, негайно припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ, гарантувати повний, безпечний та безперешкодний доступ СММ до всієї окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей, у тому числі й до тимчасово неконтрольованої Україною ділянки українсько-російського кордону", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, представники СММ ОБСЄ потрапили під мінометний обстріл біля селища Водяне 94 кілометрах від окупованого бойовиками Донецька.