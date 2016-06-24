В окупованому Донецьку пролунав вибух (відео)

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах та сайти бойовиків.

"На травматології пишуть, машину чиюсь підірвали. По звуку явно була детонація", - зазначають жителі Донецька.

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"Сьогодні вранці на території травматологічного центру спрацював малопотужний вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленнях.

Зазначається, що постраждалих немає.

Крім того, будівля моргу і сім автомобілів медперсоналу отримали пошкодження внаслідок спрацьовування вибухового пристрою.