В окупованому Донецьку пролунав вибух (відео)
13:45, 24 червня 2016Війна
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В окупованому бойовиками Донецьку стався вибух на території обласної травматологічної лікарні.
У Донецьку пролунав вибух / Скріншот
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах та сайти бойовиків.
"На травматології пишуть, машину чиюсь підірвали. По звуку явно була детонація", - зазначають жителі Донецька.
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"Сьогодні вранці на території травматологічного центру спрацював малопотужний вибуховий пристрій", - йдеться у повідомленнях.
Зазначається, що постраждалих немає.
Крім того, будівля моргу і сім автомобілів медперсоналу отримали пошкодження внаслідок спрацьовування вибухового пристрою.
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