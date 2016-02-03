Місія ОБСЄ зафіксувала велику кількість випадків порушення режиму тиші

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому сьогодні.

"2 лютого Спеціальна моніторингова місія чула 514 невизначених вибухів, понад 100 черг ведення вогню із крупнокаліберного кулемету та понад тисячу пострілів із стрілецької зброї на відстані 3-5 км на захід від позицій спостерігачів, які розташовувалися на контрольованому «ДНР» залізничному вокзалі Донецька (6 км на північний захід від міського центру)", - йдеться у звіті.

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За оцінкою місії, велика кількість вибухів походила від зброї із прямою системою наведення, що найбільш імовірно було зроблено із бойових машини піхоти. Інші вибухи співставні із вогнем з мінометів, автоматичних гранатометів та ймовірно танків і артилерії.

Водночас спостерігачі повідомляють, що під час перебування у контрольованій урядом України Мар'їнці, вони чули 14 невизначених вибухів на відстані між 10 та 20 км на південний схід та південний захід від займаних ними позицій, а також мінометний вибух 82-мм снаряду на відстані 1 км з боку південного заходу.

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Також місія чула 14 вибухів та 26 черг із стрілецької зброї та крупнокаліберного кулемету на відстані 5-15 км на північний захід від контрольованого бойовиками «ДНР» Дебальцевого (58 км на північний схід від Донецька).

Окрім того, звертається увага, що камери спостереження ОБСЄ, які були встановлені у Широкиному (20 км на схід від Маріуполя), зафіксували численні вибухи і наслідки від вхідного або вихідного вогню в та довкола Комінтернового (23 км на схід від Маріуполя).