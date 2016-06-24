СБУ виявила на Донбасі російські вогнемети "Шмель" (фото)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Вогнемети, що перебувають на озброєнні російської армії, були ретельно заховані в будівлі водонасосної станції неподалік річки Сіверський Донець на Луганщині.

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Також зі схрону, підходи до якого були заміновані розтяжкою з трьома гранатами Ф-1, правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів тротилу у шашках.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, у кінці травня під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога був захоплений сучасний піхотний вогнемет МРО-А, прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2003 році.