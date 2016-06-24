СБУ виявила на Донбасі російські вогнемети "Шмель" (фото)
17:25, 24 червня 2016Війна
702 0
Схованку з двома реактивними піхотними вогнеметами "Шмель" зі стертим маркуванням виявили співробітники СБУ в районі проведення АТО.
У зоні АТО виявили російські вогнемети / ssu.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Вогнемети, що перебувають на озброєнні російської армії, були ретельно заховані в будівлі водонасосної станції неподалік річки Сіверський Донець на Луганщині.
Читайте такожНа Луганщині СБУ запобігла диверсії бойовиків: виявила вогнемет виробництва РФ у бойовому стані (фото)
Також зі схрону, підходи до якого були заміновані розтяжкою з трьома гранатами Ф-1, правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів тротилу у шашках.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, у кінці травня під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога був захоплений сучасний піхотний вогнемет МРО-А, прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2003 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter