Українські військові під час зіткнення з ДРГ бойовиків захопили російський піхотний вогнемет (фото)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що вогнемет термобаричний, призначений для враження високотемпературним полем та полем надлишкового тиску в житлових приміщеннях, промислових забудовах, оборонних спорудах, а також автомобільної та легкобронньованої техніки.

Раніше у штабі АТО повідомили, що при підтримці бойових машин піхоти, снайперів, вогню з гранатометів противник перейшов до штурмових дій біля Новотроїцького. Українські вояки відкрили вогонь на ураження й знищили ворожу БМП, після чого нападники відступили.

26 травня Порошенко зателефонував до бійців 41-го мотопіхотного батальйону, які знищили БМП бойовиків під Новотроїцьким.