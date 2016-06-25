Загострення ситуації у зоні АТО набирає обертів: за добу 61 обстріл позицій військових

З них 28 на Маріупольському, 24 на Донецькому напрямку, та 9 на Луганщині, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку укріплення ЗС України в районі Мар’їнки, Широкиного, Лебединського та Старогнатівки російські окупанти обстрілювали з усіх видів стрілецької зброї та гранатометів, а позиції неподалік Красногорівки, Тарамчука, Талаківки, Водяного, та Чермалика - з мінометів.

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Зазначається, що на Донецькому напрямку поруч Опитного, Верхньоторецького та Луганського супротивник використовував стрілецьку зброю, кулемети великого калібру та гранатомети, а поруч Зайцевого та Майорська окрім того ще й - 82 мм міномети. По укріпленнях у районі Пісків вівся вогонь з 122 мм артустановок.

По захисниках Авдіївки та шахти Путилівська (Бутівка) окупанти декілька разів за добу здійснювали обстріли з озброєння БМП, гранатометів та мінометів різних калібрів. Вогонь вівся з території тимчасово окупованих Ясинуватої та Мінерального.

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За даними прес-центру, на Луганщині ворог бив по позиціях сил АТО поруч Попасної та Новозванівки зі стрілецької зброї, кулеметів та автоматичних гранатометів, а згодом до обстрілів долучили й міномети. Також, неприцільним вогнем по укріпленнях неподалік Новоолександрівки та Новозванівки з мінометів противник намагався спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь.