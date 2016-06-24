ДРГ бойовиків намагалася прорватися до промзони Авдіївки, є поранені - бійці АТО

Про це розповіли бійці, які утримують промзону, передає "Українська правда".

"Вона почали бити по нас десь о 10 вечора. Почали бити з РПГ, СПГ, а потім почали використовувати 82 мм", - розповіли бійці.

"А десь опівночі почали літати великі – від 120 мм і вище. Загалом прилетіло десь 74 штуки", - розповіли бійці.

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"А потім все стихло, їхня ДРГ намагалася прорватися на нашу територію. Подробиці розповідати не будемо, але можу сказати, що все закінчилося десь о 4 ранку і через світло ДРГ відійшла", - розповів боєць.

За його словами, внаслідок обстрілів є двоє легких поранених уламками.

"У бойовиків теж точно є поранені", - додали бійці.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники місії ОБСЄ та українські офіцери Спільного центру координації та контролю 23 червня вивчали наслідки нічного обстрілу Авдіївки (Донецька область) бойовиками з важкої артилерії.