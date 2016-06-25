Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли контрольний пост "Майорськ"

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорськ", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. Вогонь вівся з населеного пункту Горлівка, тимчасово непідконтрольної території. Постраждалих серед прикордонників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо за добу бойовики 61 раз обстріляли позиції ВСУ.