Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли контрольний пост "Майорськ"

16:20, 25 червня 2016
Війна
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Російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорск", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ.

фото УНИАН / УНИАН

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорськ", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. Вогонь вівся з населеного пункту Горлівка, тимчасово непідконтрольної території. Постраждалих серед прикордонників немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо за добу бойовики 61 раз обстріляли позиції ВСУ.

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