Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли контрольний пост "Майорськ"
16:20, 25 червня 2016Війна
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Російсько-терористичні війська обстріляли з мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорск", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ.
Постраждалих серед прикордонників немає / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Сьогодні бойовики обстріляли з мінометів і гранатометів контрольний пост "Майорськ", де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. Вогонь вівся з населеного пункту Горлівка, тимчасово непідконтрольної території. Постраждалих серед прикордонників немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо за добу бойовики 61 раз обстріляли позиції ВСУ.
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