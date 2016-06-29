У СБУ розповіли про долю бойовиків, взятих у полон під Широкиним

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає Обозреватель.

"Є закон, в рамках якого ми діємо, є статус затриманих, які підозрюються в скоєнні злочинів за певними статтями КК. Ми не можемо просто утримувати цих людей. У них є певний статус, і сьогодні (29 червня. - Ред.) вже будуть їм висунуті обвинувачення. Ми будемо робити все, щоб ті, хто скоює злочини проти цілісності України і ототожнює себе з так званими самопроголошеними республіками, щоб ми, передаючи їх туди, могли в рамках Мінських домовленостей забирати максимальну кількість наших заручників", – сказав Тандіт.

Читайте такожУкраїнські військові ліквідували двох бойовиків під час затримання ДРГ біля Широкиного (відео)

Він також нагадав, що на території Донецька і Луганська перебувають у заручниках 111 осіб і 9 – на території Росії. Щодо обміну ведуться переговори.

Раніше позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, в ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.

Потім спікер Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив імена проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.

"Встановлено імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пистряєв 1967 р.н, Олексій Толстолук 1980 р.н, Юрій Зюмін 1981 р.н, Віталій Шевельов 1995 р. н., Антон Горбушко 1978 р.н, Валентин Вантула 1975 р.н, Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.", - зазначив Мотузяник.