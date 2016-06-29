Бої під Дебальцевим: поранено більше десяти українських бійців, ЗСУ терміново підсилюють позиції (відео)

Ворог раптово пішов у наступ на цій ділянці фронту, але був відкинутий захисниками, передає ТСН.

Атака розпочалася о 5:00 ранку з обстрілів. "Почала працювати артилерія з боку сепаратистів. Потім вийшла бронегрупа - декілька машин. І піхота", - розповів начальник штабу 1-ї БТРГ ДУК "Правий сектор" із позивним "Подолянин".

З кращого боку показали себе два батальйони ЗСУ і один добровольчий підрозділ. Напад бойовиків було відбито. Ворога посунули на півтора кілометри вглиб і навіть тимчасово зайняли їхні позиції.

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Однак бій досі триває. Проросійські банди застосовують важку артилерію. Військові терміново підсилюють позиції зброєю та особовим складом на цьому напрямку.

З нашого боку є багато поранених. Йдеться про більш як десяток на три батальйони. Є втрати і в противника.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Дебальцевим після невдалої атаки бойовиків сили АТО взяли один з опорних пунктів, знищили цілий взвод.