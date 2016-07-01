Журналіст детально описав бій під Дебальцевим, в якому загинув оперний співак Сліпак

Деталі бойових сутичок він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст розповів, що 29 червня українські війська були змушені у відповідь на постійні масований обстріл позицій завдати двох коротких ударів по передових позиціях 7-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР" з складу окупаційної армії РФ на Донбасі.

За його словами, на цих невеликих висотках противник зосередив автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети, які здійснювали постійні обстріли наших позицій, там же розташовувалися коригувальники противника, які керували артилерійським вогнем.

Крім того, звернення до місії ОБСЄ виявилися безуспішними, російське командування свідомо продовжувало збройні провокації в цьому районі.

Читайте такожПорошенко посмертно нагородив загиблого на Донбасі оперного співака Сліпака орденом "За мужність"

"Позиції тут займали підрозділи 54-ї механізованої бригади, 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь", а також розвідувальний підрозділ зі складу добровольчого корпусу "Правий сектор (там проходив службу Сліпак - Ред.)", - пише Бутусов.

Журналіст розповів, що вранці 29 червня дві зведених групи українських воїнів зайшли на нейтральну смугу для здійснення описку снайперів противника. У бою на висоті був знищений командир опорного пункту. Після цього лави противника здригнулися, бойовики почали відхід. У цей момент російська важка артилерія відкрила вогонь по висоті і накрила власні позиції.

Українські воїни зайняли опорний пункт противника, незважаючи на артобстріл.

Російська артилерія продовжувала масовані обстріли своєї висоти і укріплень українських військових. "На жаль, ціна перемоги виявилася дуже високою. У бою полягли смертю хоробрих доброволець "Правого сектору", видатний український артист Василь Сліпак, і піхотинець 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь" Анатолій Коваль, 1985 року народження, уродженець Обухівського району Київської області. 10 українських воїнів також отримали легкі поранення", - повідомив Бутусов.

Довідка УНІАН. Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Протягом 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону українського Добровольчого корпусу.

Сліпак загинув вранці 29 червня поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області.