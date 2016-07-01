В зоні АТО за добу 1 військовий загинув, 4 поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 український військовий загинув та 4 – отримали поранення», - поінформував він.

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В свою чергу, як розповів на брифінгу представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, ситуація в зоні проведення АТО на сьогоднішній день залишається складною.

«Ситуація в зоні проведення АТО на сьогоднішній день залишається складною та характеризується продовженням спроб витиснення сил АТО з зайнятих ними позицій у районах Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького та так званого Світлодарського виступу», - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, розвідка фіксує значну кількість порушень російськими окупаційними військами Мінських домовленостей стосовно відведення важкого озброєння та режиму припинення вогню, а також активне ведення противником усіх видів розвідки, у тому числі, зі застосуванням БПЛА та диверсійно-розвідувальних груп.

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«Також триває накопичення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та інших засобів, які поставляються з території РФ», - додав представник розвідки.

Також, за його словами, окупаційні війська активно проводять заходи бойової підготовки підрозділів та частин 1 АК та 2 АК у рамках літнього періоду навчання.