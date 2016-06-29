Терористи "відсвяткували" день української Конституції обстрілами КПП "Мар'їнка" та "Золоте"

Як повідомляє Державна прикордонна служба, зі стрілецької зброї та гранатометів терористи обстріляли контрольний пост «Мар’їнка», де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. Вогонь вівся з селища Олександрівка, підконтрольного терористам.

В іншому випадку російсько-терористичні війська вели вогонь із міста Первомайськ. Із гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли КПВВ «Золоте». Декілька гранат ВОГ-25 розірвались в безпосередній близькості перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду, йдеться в повідомленні.

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Постраждалих серед прикордонників немає. У відповідь вогонь не відкривався, зазначили у відомстві.

Як нагадує Держприкордонслужба, КПВВ «Золоте» був підготовлений до відкриття ще наприкінці березня цього року, однак працював лише кілька годин. Його досі не вдається запустити через постійні обстріли з боку бойовиків.