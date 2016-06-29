Терористи "відсвяткували" день української Конституції обстрілами КПП "Мар'їнка" та "Золоте"

11:30, 29 червня 2016
Війна
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Російсько-терористичні війська 28 червня здійснили обстріли позицій прикордонників на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях.

/ informator.lg.ua

Як повідомляє Державна прикордонна служба, зі стрілецької зброї та гранатометів терористи обстріляли контрольний пост «Мар’їнка», де несуть службу військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ. Вогонь вівся з селища Олександрівка, підконтрольного терористам.

В іншому випадку російсько-терористичні війська вели вогонь із міста Первомайськ. Із гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли КПВВ «Золоте». Декілька гранат ВОГ-25 розірвались в безпосередній близькості перед контрольним пунктом в’їзду-виїзду, йдеться в повідомленні.

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Постраждалих серед прикордонників немає. У відповідь вогонь не відкривався, зазначили у відомстві.

Як нагадує Держприкордонслужба, КПВВ «Золоте» був підготовлений до відкриття ще наприкінці березня цього року, однак працював лише кілька годин. Його досі не вдається запустити через постійні обстріли з боку бойовиків.

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