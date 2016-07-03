Заарештовано прихильника "ДНР", причетного до вбивства 10 українських військових

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 липня 2014 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Латишеве Шахтарського району Донецької області розташувалися 19 військовослужбовців ЗСУ.

Місцевий мешканець, прихильних так званої «ДНР», увійшовши в довіру до військовослужбовців, посилаючись на необхідність поїхати до своєї дружини, виїхав на власному автомобілі в напрямку міста Сніжне Донецької області. Звідти чоловік вже повернувся у супроводі не менш, нiж 4 одиниць важкої військової бронетанкової техніки разом з учасниками незаконно збройного формування «ДНР». В результаті нерівного бою 10 військовослужбовців ЗСУ загинуло, 5 потрапили у полон.

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У результаті проведення спецоперації та слідчо-розшукових заходів, працівниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно зі спецпідрозділом ЗСУ затримано посiбника терористiв, з вини якого загинули військовослужбовці ЗСУ.

Наразі правопорушника, який навів терористів на військовослужбовців, затримано. Ним виявився 61-річний житель Шахтарського району.

За клопотанням прокуратури Донецької області, 2 липня, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Досудове розслідування триває. Пошуки інших учасників терористичного акту тривають.