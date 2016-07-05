На горі Карачун починається монтаж нової телевежі замість знищеної бойовиками у 2014 році (фото)

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Twitter.

«Слов'янськ. Гора Карачун. Два фото. 2014 і 2016. Нова телевежа замість понівеченої війною старої. Починається монтаж!», - повідомив міністр.

Славянск. Гора Карачун. Два фото. 2014 и 2016. Новая телевышка вместо покареженной войной старой. Начинается монтаж! pic.twitter.com/HAGJDpjqJC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 5, 2016

Як повідомлялося, на початку липня 2014 року в результаті обстрілу з боку бойовиків телевежа на Карачуні впала. Через це на значній території північної частини Донецької області припинилося мовлення українських ЗМІ.

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25 травня 2016 року радник міністра інформаційної політики, народний депутат Олександр Бригинець заявив, що нова телевежа на горі Карачун готова до встановлення. За його словами, встановлення телевежі «забезпечить доступ до українського мовлення більшості територій, де зараз є прогалини».