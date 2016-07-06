За минулу добу на Донбасі двоє українських військових загинули, 10 поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули і ще десятеро отримали поранення», - сказав він.

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