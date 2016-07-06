За минулу добу на Донбасі двоє українських військових загинули, 10 поранено
12:58, 06 липня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців загинули і ще десятеро отримали поранення.
За минулу добу в зоні АТО двоє українських військовослужбовців загинули, 10 поранено / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули і ще десятеро отримали поранення», - сказав він.
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