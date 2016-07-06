Обстріли сил АТО з боку окупантів стабільно інтенсивні, у Широкиному в хід пішла 152-міліметрова артилерія
За минулу добу російські окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції сил АТО, в тому числі із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 29 випадків ведення вогню. Зокрема, у Широкиному ворог застосував артсистеми калібру 152 міліметри, а також 120- та 82-міліметрові міномети.
"Крім цього, російські окупанти зі 120-міліметрових мінометів обстріляли наші позиції поблизу Гнутового. Неспокійно й біля Мар’їнки, Старогнатівки та Красногорівки, де противник вів вогонь з різних видів стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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Також 29 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.
"Поблизу Майорська по українських захисниках ворог випустив понад 30 мін із 120-міліметрових мінометів. А у Зайцевому ворог вів вогонь зі 120-, 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. По Авдіївці та Луганському окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в штабі.
На Луганщині ж доба пройшла відносно спокійно. Тут супротивник здійснив 3 неприцільних обстріли позицій сил АТО біля Новоолександрівки.