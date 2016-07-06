В окупованому Єнакієвому від вибуху знайденої гранати загинули троє дітей - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за 5 липня, опублікованому сьогодні.

Як зазначили спостерігачі місії, вони перевіряли інформацію про людські втрати.

Медичний персонал у лікарні контрольованого бойовиками м. Єнакієве (41 км на північний схід від Донецька) повідомив місію про те, що троє дітей (11, 5 та 1,5-річного віку) загинули внаслідок вибуху гранати.

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Представник російських збройних сил із Спільного центру з контролю та координації повідомив місії ОБСЄ, що 3 липня діти знайшли гранату та принесли її додому. Відповідно до отриманої інформації, як повідомляє місія, 4 липня граната вибухнула, поранивши батька та вбивши трьох його дітей.

Медики сказали, що батько відновиться від отриманих травм.

Працівники моргу в Єнакієвому підтвердили спостерігачам ОБСЄ, що до моргу з лікарні були доставлені тіла трьох дітей.