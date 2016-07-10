За добу в зоні АТО загинуло 3 військових, 16 поранено

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військових, ще 16 отримали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив представник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу троє українських військовослужбовців загинуло, ще 16 отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, сили АТО зазнали втрат в результаті боїв на Донецькому напрямку.

З поранених, як уточнив Андрій Лисенко, вісім бійців отримали контузію в результаті обстрілу в районі Луганського.

Крім того, за словами Лисенка, за добу ліквідовано двох бойовиків, ще п'ятьох було поранено.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупаційні війська 51 разів відкривали вогонь по підрозділам Збройних сил України.

Зокрема, 24 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках.