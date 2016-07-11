Обстріл окупованої Горлівки у ніч на 10 липня здійснили самі ж бойовики - українська сторона СЦКК

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook від імені прес-офіцера української сторони СЦКК Віталія Іванова.

"Напередодні чергової зустрічі робочих підгруп у Мінську, що відбудеться 13 липня, члени незаконних збройних формувань ОРДО/ОРЛО знову вдалися до усталеної практики – провокативних обстрілів житлових районів та інфраструктури населених пунктів Донбасу. В ніч з 9 на 10 липня, бойовики з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння обстріляли Микитівський район Горлівки", - сказано у ньому.

За словами Іванова, "упевненні у своїй безкарності", вони через проросійські ЗМІ вкотре звинуватили Збройні сили України в тому, що "в результаті нічного обстрілу з боку ВСУ були пошкоджені домоволодіння в Микитівському районі Горлівки, також в цьому районі пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи №7".

Зазначається, що з метою об’єктивної фіксації порушень режиму припинення вогню у вищевказаний район 10 липня були направлені патрулі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які мали зафіксувати наслідки нічного обстрілу.

Однак, невідомі особи завадили їм виконати свої обов’язки та, заблокувавши рух, змусили покинути район.

Читайте такожВ окупованій Горлівці місцеві жителі накинулися на спостерігачів ОБСЄ (відео)

Українська сторона СЦКК глибоко стурбована цим фактом, "адже такий стан справ вказує на імовірність фальсифікації і, як наслідок, безпідставні звинувачення на адресу Збройних сил України".

"Зважаючи на вищевказані обставини, з метою встановлення об’єктивної картини того, що трапилося ми звернулися по допомогу до небайдужих місцевих мешканців. За їхньої активної підтримки вдалося з’ясувати, що серед інших будівель під обстріл потрапив ще один навчальний заклад, а саме – загальноосвітня школа №84, що знаходиться за адресою вул. Фадєєва, 51.

Провівши аналіз доступної інформації, українська сторона СЦКК встановила, що провокативний обстріл було здійснено бойовиками з використанням мінометів, встановлених на транспортних засобах, а стрільба велася "з позицій, що знаходилися на відстані близько 3400 метрів на території ОРДО".

"Варто наголосити на тому, що бойовики добре знали куди ведуть вогонь та якого ефекту прагнуть досягнути: тотальний хаос, упереджене ставлення місцевого населення до Збройних Сил України та СММ ОБСЄ", - підкреслюється в повідомленні.